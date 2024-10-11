U18 Milli Takım, Portekiz'e 4-0 Yenildi

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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık turnuvasının ilk maçında Portekiz'e 4-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Paredes kentindeki Estadio Municipal das Laranjeiras Stadı'nda yapılan maçta golleri 3. dakikada Afonso Patrao, 38. dakikada Joao Trovisco, 46. dakikada Salvador Blopa ve 52. dakikada Filipe Sousa kaydetti. Turnuvanın diğer maçında da İspanya, Romanya'yı 4-0 yendi.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'deki hazırlık turnuvasının ikinci maçında 12 Ekim Cumartesi günü İspanya ile karşılaşacak.