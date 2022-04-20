U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi

U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

20.04.2022 20:45
U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

U18 Milli Takımı, Üsküp'te özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

U18 Milli Takımı, Üsküp'te özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Özel maçta U18 Milli Takımı, Üsküp'te Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan müsabakayı milliler 3-0 kazanırken, golleri 4. dakikada Emirhan İlkhan, 70. dakikada Borjan Popovski (k.k.), 80. dakikada Mehmet Ali Büyüksayar ve 90. dakikada Habib Biçer kaydetti. U18 Milli Takımı cuma günü Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi Sakaryalı vücut geliştirme sporcusu Makedonya'da şampiyon oldu Sakaryalı vücut geliştirme sporcusu Makedonya'da şampiyon oldu

Makedonya, Futbol, Üsküp, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi - Son Dakika


Son Dakika
20:29 Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti
20:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde 15 milyon üye var
20:22 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı
19:44 Kızılırmak Irmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca hayatını kaybetti!
19:40 Yapılan son ankette Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark İmamoğlu ve Yavaş destekçilerini harekete geçirir!
19:10 Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, bu sefer romantik komedi filmi ile geliyor
18:59 Önce kızını öldürdü, ardından asit içerek intihar etti! Annenin vahşetinin nedeni belli oldu
18:56 Bilim adamları insanlığı kurtaracak maddenin ismini yazdılar!
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 20:51:53. #1.11#
SON DAKİKA: U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement