U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Beşiktaş: 1 - Son Dakika
Üye Girişi

U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Beşiktaş: 1

03.05.2022 08:31
U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Beşiktaş: 1

U19 Gelişim Ligi'nde Kayserispor ile Beşiktaş karşılaştı.

U19 Gelişim Ligi'nde Kayserispor ile Beşiktaş karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 1-1 berabere bitti.

U19 Gelişim Ligi 32. hafta maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşılaştı. Kadir Has yan sahada oynanan maçta karşılıklı goller yer aldı. Sahada 10 kişi kalan Kayserispor, yenik duruma düşmesine rağmen son dakikalarda bulduğu gol ile puan aldı.

Stat: Kadir Has Yan saha

Hakemler: Ahmet Ulu xx, Selahattin Ak xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Kayserispor U19: Ali Özdoğan x, Talha Karataş xx, Muhammed Eren Arıkan xx (Dk.77 Enes Koçoğlu x), Göktuğ Yayla xx, Bilal Ceylan xxx, Berat Eskin xx (Dk.68 Mehmet Eray Özbek xx), Hayrullah Erkip xxx, Kürşat Babamoğlu xx (Dk.77 Seyitcem Gökberk Karagöz xx), Ethem Balcı xx, Emin Can Uysal x (Dk.6 Tolun Orhun Akkaya xxx), Berkan Aslan xx (Dk.77 Ahmet Kağan Malatyalı x)

Beşiktaş U19: Göktuğ Baytekin xx, Burak Selver Yıldız xx, Badra Cisse xx, Egemen Tutar xxx, Efe Can Mete xxx, Berkaş Kençtemur xx (Dk.46 Cemal Azad Demir x) (Dk.87 Görkem Efe Özen x), Necati Bilgiç xx, Berkay Vardar xxx (Dk.90+2 Abdülmecid Dönmez x), Emirhan Delibaş xx, Semih Kılıçsoy xxx, Koray Yağcı xxx (Dk.77 Kadircan Bilikli xx)

Goller: Bilal Ceylan Dk.88 (Kayserispor) Koray Yağcı Dk.74 (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek, Muhammed Eren Arıkan (Kayserispor) Berkay Vardar, Emirhan Delibaş, Cemal Azad Demir, Burak Selver Yıldız (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Ali Özdoğan Dk.4 (Kayserispor) - KAYSERİ

YORUMLAR
500
SPOR Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından SPOR Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından Miguel Cardoso 3. golünü attı Miguel Cardoso 3. golünü attı

Ali Özdoğan, Kayserispor, Ahmet Ulu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Beşiktaş: 1 - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 08:40:13. #1.12#
SON DAKİKA: U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Beşiktaş: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement