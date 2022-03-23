U19 Milli Takımı, İskoçya karşısında mağlup - Son Dakika

U19 Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında karşılaştığı İskoçya'ya 2-1 mağlup oldu.
Gyirmoti Stadion'da oynanan maçta milli takımın golünü 66'ncı dakikada Tuğbey Akgün atarken, İskoçya'nın gollerini 54 ve 70'inci (P) dakikalarda Alex Lowry kaydetti. Milli takımda Emin Bayram 53'üncü dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.U19 Milli Takımı, Elit Tur'daki 2'nci maçını 26 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de İsrail ile oynayacak.
Kaynak: DHA
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