U19 Milli Takımı, İsrail'e 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

U19 Milli Takımı, İsrail'e 3-1 mağlup oldu

26.03.2022 22:55
U19 Milli Takımı, İsrail'e 3-1 mağlup oldu

STAT: ETO Park StadionHAKEMLER: Mohammed Al-emara, Juuso Mantere, Péter Garai, Márton RúszTÜRKİYE: Osman Ertuğrul Çetin - Seyhan Yiğit, Abdullah Şahindere, Ahmetcan Kaplan (Dk. 20 Çağan Kayra Erciyas), Kazımcan Karataş, Tuğbey Akgün (Dk.

STAT: ETO Park Stadion

HAKEMLER: Mohammed Al-emara, Juuso Mantere, Péter Garai, Márton Rúsz

TÜRKİYE: Osman Ertuğrul Çetin - Seyhan Yiğit, Abdullah Şahindere, Ahmetcan Kaplan (Dk. 20 Çağan Kayra Erciyas), Kazımcan Karataş, Tuğbey Akgün (Dk. 62 Burak İnce), Bartuğ Elmaz, Ömer Faruk Beyaz, Yiğit Emre Çeltik (Dk. 46 Emre Demir), Veysel Sönmezsoy (Dk. 46 Eren Aydın), Metehan AltunbaşİSRAİL: Lior Gliklich - Ilay Feingold, Maor Yesilirmak (Dk.78 Tomer Ilay), Or Israelov, Roy Revivo, Ilay Madmon, Tal Archel (Dk.60 Shon Edri), Gorno Markovich (Dk.60 Ahmad İbrahim), Oscar Gloukh, Ariel Lugassy (Dk.72 Omer Senior), Dor Turgeman (Dk.72 Noam Muche)GOLLER: Dk. 42 (P) Bartuğ Elmaz (Türkiye) - Dk. 32 ve Dk. 35 Dor Turgeman, Dk. 66 Shon Edri (İsrail)

U19 Milli Takımımız, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında karşılaştığı İsrail'e 3-1 mağlup oldu. ETO Park Stadion'da oynanan maçta İsrail'e galibiyeti getiren golleri 32 ve 35'inci dakikalarda Dor Turgeman ile 66'ncı dakikada Shon Edri kaydetti. Ay-yıldızlıların karşılaşmadaki tek golü ise 42'nci dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz'dan geldi.

Milliler, Elit Tur'daki son maçını 29 Mart Salı günü saat 19.00'da Macaristan ile oynayacak.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Ahmetcan Kaplan'dan Trabzonspor'a iyi haber Ahmetcan Kaplan'dan Trabzonspor'a iyi haber Filistin: Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi tansiyonu yükseltir Filistin: Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi tansiyonu yükseltir

Osman Ertuğrul, Karataş, İsrail, Seyhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor U19 Milli Takımı, İsrail'e 3-1 mağlup oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan'da ucuz fiyatla et vereceğiz
22:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan "her akşam yer yatarım" diyerek tavsiyede bulundu: Şifa niyetine
21:39 Karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu! Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Galler'i 5-2 mağlup etti
21:36 İstanbul Boğazı'nda ikinci mayının tespit edildiği iddiası yalanlandı
21:19 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi
21:18 Tahkim Kurulu hakemleri haklı buldu! Görevlerine geri döndüler
21:16 Kamyonetin üzerine düşen kaya 4 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı
21:05 ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya ekonomisine gönderme: İlk 20'ye giremeyecek
20:33 Ukraynalı mülteci sordu, Biden Putin hakkında konuştu: O bir kasap
20:12 Cahit Göncü'den büyük gaf! Dursun Özbek'i rahmetle andı, "Ben yaşıyorum" sesleri gelince ne yapacağını bilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 23:02:23. #1.12#
SON DAKİKA: U19 Milli Takımı, İsrail'e 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement