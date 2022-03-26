U19 Milli Takımı, İsrail'e 3-1 mağlup oldu - Son Dakika

STAT: ETO Park Stadion

HAKEMLER: Mohammed Al-emara, Juuso Mantere, Péter Garai, Márton Rúsz

U19 Milli Takımımız, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında karşılaştığı İsrail'e 3-1 mağlup oldu. ETO Park Stadion'da oynanan maçta İsrail'e galibiyeti getiren golleri 32 ve 35'inci dakikalarda Dor Turgeman ile 66'ncı dakikada Shon Edri kaydetti. Ay-yıldızlıların karşılaşmadaki tek golü ise 42'nci dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz'dan geldi.

Milliler, Elit Tur'daki son maçını 29 Mart Salı günü saat 19.00'da Macaristan ile oynayacak.

- İstanbul