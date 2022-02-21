Üye Girişi
U19 Milli Takımı, Tacikistan maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

U19 Milli Takımı, Tacikistan maçı hazırlıklarını tamamladı

21.02.2022 17:18
U19 Milli Takımı, Tacikistan maçı hazırlıklarını tamamladı

U19 Milli Futbol Takımı 22 Şubat Salı günü Antalya'da Tacikistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

U19 Milli Futbol Takımı 22 Şubat Salı günü Antalya'da Tacikistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antalya'da Tacikistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamlayan U19 Milli Takımı, Tacikistan ile oynadıktan sonra 24 Şubat Perşembe günü Kırgızistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların yarın Tacikistan ile oynayacağı maçın yeri ve saatinde değişikliğe gidildi. Milliler Tacikistan ile Emirhan Hotel 2 nolu sahada saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.

U19 Milli Takım'ın Tacikistan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin (Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe A.Ş.), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Kazımcan Karataş (Altay), Çağan Kayra Erciyas (Aytemiz Alanyaspor), Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Ruhan Arda Aksoy (Fenerbahçe A.Ş.), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Taha Veysel Kemendi (Kasımpaşa A.Ş.)

Orta Saha: İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Emirhan Delibaş (Beşiktaş A.Ş.), Cem Dağ (Borussia Mönchengladbach), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Berke Gürbüz (Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.), Metin Emre Karaal (Medipol Başakşehir FK), Süleyman Cebeci (Trabzonspor A.Ş.), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor)

Forvet: Melih Bostan (Fenerbahçe A.Ş.), Koray Dağ (SC Paderborn), Mirhan İnan (VfB Stuttgart)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas önderliğindeki U19 Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:

22 Şubat 2022

14.00 Türkiye - Tacikistan

24 Şubat 2022

15.30 Türkiye - Kırgızistan - İSTANBUL

YORUMLAR
500
U19 Milli Takımı, Tacikistan maçı hazırlıklarını tamamladı U19 Milli Takımı, Tacikistan maçı hazırlıklarını tamamladı Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına Antalya'da başladı Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına Antalya'da başladı Mardin'in minik satranç ustaları, Avrupa şampiyonalarında iddialı Mardin'in minik satranç ustaları, Avrupa şampiyonalarında iddialı

Antalya, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U19 Milli Takımı, Tacikistan maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
16:34 Uber, 8 kişilik XL araçlarıyla İstanbul'da yeniden hizmete başladı! İşte ücret tarifesi
16:20 Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 17:28:43. #1.11#
SON DAKİKA: U19 Milli Takımı, Tacikistan maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement