U20 Buz Hokeyi Milli Takımı, Çin Tayvanı\'na Yenildi

U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nın 2'nci maçında Çin Tayvanı'na 8-2 mağlup oldu.
2025 IIHF 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3'üncü Klasman A Grubu 2'nci maçında U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Çin Tayvanı ile karşılaştı. Zeytinburnu Buz Adası'ndaki mücadeleden ay-yıldızlı ekip, 8-2 yenik ayrıldı.
U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, 30 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
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