U20 Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi - Son Dakika
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U20 Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi

09.04.2022 21:03
U20 Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi

Polonya: 0-3SALON: Arena TorunHAKEMLER: Josip Hristov (Kuzey Makedonya), Rossella Piana (İtalya)TÜRKİYE: Aykut, Özgür, Doğan, Gökçen, Yiğit Savaş, Hilmi, Muhammed (L) (Selman, Mert, Ünal, Alper)POLONYA: Szymendera, Majchrzak, Ratajewski, Olszewski, Kufka, Kubicki, Hawryluk (L)...

Polonya: 0-3

SALON: Arena Torun

HAKEMLER: Josip Hristov (Kuzey Makedonya), Rossella Piana (İtalya)

TÜRKİYE: Aykut, Özgür, Doğan, Gökçen, Yiğit Savaş, Hilmi, Muhammed (L) (Selman, Mert, Ünal, Alper)POLONYA: Szymendera, Majchrzak, Ratajewski, Olszewski, Kufka, Kubicki, Hawryluk (L) (Sliwka, Nowak)SETLER: 22-25, 23-25, 21-25

SÜRE: 87 dakika (29, 30, 28)

U20 Erkek Milli Voleybol Takımı, 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, bu sonucun ardından puan durumunda 3'üncü sırada yer alarak İtalya'da düzenlenecek U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi.


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Makedonya, voleybol, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor U20 Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını yitirdi - Son Dakika


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