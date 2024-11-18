20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig 5. hafta maçında yarın Almanya'yı konuk edecek.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki maç, saat 19.00'da başlayacak.
Elit Lig'de çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan ay-yıldızlılar, 8 takım arasında 7. sırada bulunuyor. Zirve mücadelesi veren Almanya ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 9 puan topladı ve haftaya 2. sırada girdi.
Son Dakika › Spor › U20 Milli Takım Almanya'yı Ağırlıyor - Son Dakika
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