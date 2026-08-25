U20 Milli Takım, Kuzey Makedonya\'yı 3-0 Yendi

2026 Akdeniz Oyunları ikinci maçında U20 Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

U20 Milli Futbol Takımı, İtalya'nın Taranto şehrinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi. Francavilla Fontana'da bulunan Nuovarredo Arena'da oynanan mücadelede Milli Takımın gollerini 27 (P), 42 ve 60. dakikalarda Özder Özcan attı. Grubun diğer maçında Tunus, Fas'ı 1-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlıların Kuzey Makedonya ile oynadığı karşılaşmayı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da tribünden takip etti. Milli Takım, Akdeniz Oyunları'nda bir sonraki maçını 26 Ağustos Çarşamba günü Tunus ile oynayacak.

Teknik Direktör Uğur İnceman yönetimindeki U20 Milli Takımı, A Grubu'nda Fas, Tunus ve Kuzey Makedonya ile mücadele ediyor. B Grubu'nda ise İtalya, Cezayir, Kosova ve Arnavutluk yer alıyor.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. Bir üst turda grup birincileri diğer grubun ikincisi ile eşleşerek yarı final maçları oynanacak. Final maçı ise 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.