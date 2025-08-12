U21 Kadın Voleybol Takımından İtalya\'ya Yenilgi

U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda C Grubu beşinci maçında İtalya'yı 3-2 (21-25, 25-20, 25-23, 18-25, 15-11) mağlup etti.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla grup etabını 3 galibiyet, 2 mağlubiyet 9 puanla tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı. Millilerin, son 16 turundaki rakibi oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.