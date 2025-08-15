U21 Kadınlar Takımı Çeyrek Finalde Elendi

ENDONEZYA'NIN ev sahipliğinde düzenlenen U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final maçında 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Japonya'ya 3-0 (25-23, 25-21, 25-20) mağlup oldu.

Yarı final şansını kaybeden 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 5-8 klasman maçları oynayacak. Türkiye- Polonya 5-8 klasman maçı 16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.