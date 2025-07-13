U21 Voleybol Milli Takımı Çekya'ya Yenildi

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Çekya'ya 3-0 yenildi.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü ve son maçında milli takım, Çekya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, rakibine 25-23, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenildi. Çekya grup liderli olarak, Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Türkiye'nin ise diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre finallere katılıp katılmayacağı belli olacak. Toplam 5 grupta ikinciler arasında en iyi iki takım da finallere bilet alacak.