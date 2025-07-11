U22 Voleybol Millileri Almanya'yı Geçti

22 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında milli takım, Almanya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, rakibini 25-16, 25-12 ve 26-24'lük setlerle 3-0 yenmeyi başardı.

Milliler, ikinci maçında yarın saat 17.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

20 takımın 4'erli 5 grupta yer aldığı elemelerde, gruplarını ilk sırada bitiren 5 takım ve en iyi 2 grup ikincisi, Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.