U23 Ampute Futbol Takımı Polonya\'yı 2-1 Yendi

Avrupa Para Gençlik Oyunları dahilinde yapılan Discovery Programı'nda sahaya çıkan U23 Ampute Futbol Milli Takımı, ikinci günde Polonya U23 ile oynadığı dostluk maçını 2-1 kazandı.

Avrupa Para Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen Discovery Programı'nda U23 Ampute Futbol Milli Takımı, ikinci günde Polonya U23'ü dostluk maçında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada millilerin golleri, 8. dakikada İbrahim Uçakçı ve 16. dakikada Tuncay Efe Hankulu'ndan gelirken, Polonya'nın tek golünü ise Yusuf Şeref Güven kendi kalesine attı.

Mücadelenin ardından düzenlenen törende, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Federasyon Başkanı Alpaslan Erkoç, kupayı ay-yıldızlılara takdim etti. Sporcuların ve teknik heyetin gurur dolu anları, maçın ardından saha içinde yaşanan büyük coşkuya sahne oldu.

"Geleceğimiz sizlersiniz"

Sporcuları alınlarından öperek tebrik eden Alpaslan Erkoç, "Geleceğimiz sizlersiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Her biriniz ileriki yaşlarda A Milli Takımı'nda boy göstereceksiniz. Dünya şampiyonluğuna uzanacak maceramızda pay sahibi olacaksınız. Dünden daha fazla çalışacağız. Ayaklarınıza sağlık" dedi. - İSTANBUL