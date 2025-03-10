U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş, 4 bronz madalya - Son Dakika
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Spor

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş, 4 bronz madalya

Tiran'daki U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

10.03.2025 00:19
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Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milliler günü 1 gümüş, 4 bronz madalya ile tamamladı.

U20 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Abdullah Toprak, çeyrek finalde Belaruslu Anatoli Hramyka'yı 12-1 teknik üstünlükle, yarı finalde ise Fransız Khamzat Timurovitch Arsamerzouev'i 7-4 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Şampiyonluk için ise Rus rakibi Amal Dzhandubaev'a 6-4 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

57 kilogramda Bekir Keser, Ermeni rakibi Norik Harutyunyan'ı 8-5 yenerek yarı finale yükselmişti. Ardından yarı finalde Gürcü rakibi Nika Zangaladze'ye 12-2 yenildi. Ardından bronz madalya maçında mücadele ettiği Moldovalı rakibi Ion Bulgaru'yu 18-14 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. 70 kilogramda Umut Erdoğan, Umut Erdoğan Gürcü rakibi Davit Patsinashvili'yi 3-2 yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ise Magomed E. Eltemirov'a 12-2 yenildi. Ardından bronz madalya maçında mücadele ettiği Moldavalı rakibi Pavel Graur'u 5-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. 79 kilogramda İbrahim Metehan Yaprak, Ukraynalı rakibi Bohdan Oleksiienko'yu 10-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ise bağımsız sporcu rakibi Arsen Balaian'a 2-1 yenildi. Ardından bronz madalya maçında mücadele ettiği Bulgar rakibi Aykan Samir Seid'i 11-0 yenerek bronz madalya kazandı.. 97 kilogramda Resul Güne ise Romanyalı rakibi Georgian F. Tripon'u 7-1 yenerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ise bağımsız sporcu Bady M. Samndan'a 6-6'dan yenildi. Ardından bronz madalya maçında mücadele ettiği Slovak rakibi Adam Jaksık'ı 4-0 yenerek Avrupa üçüncülüğünü elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Tiran, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş, 4 bronz madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 gümüş, 4 bronz madalya - Son Dakika
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