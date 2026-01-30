U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi
30.01.2026 16:07  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da düzenlenen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Organizasyonda 69 kulüpten 310 sporcu mücadele etti ve dereceye girenler belirlendi.

Trabzon'da gerçekleştirilen U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Trabzon Ortahisar Beşirli Spor Salonu'nda devam eden U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın son gününde dereceye giren sporcular belli oldu. Türkiye'nin dört bir yanından 69 kulüpten 310 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, genç güreşçiler finale giden yolda kıran kırana mücadelelerini gerçekleştirdi ve dereceye giren sporcular belli oldu, kupalar sahiplerini buldu.

Dereceye giren takım sporcular şu şekilde:

1.Ankara ASKİ Spor Kulübü - 200 puan

2.Ankara Keçiören Belediyesi - 98 puan

3.İstanbul Bahçelievler - 95 puan

55 Kilogram

1.Sercan Kesgin (Kayseri Şeker Spor)

2.Şervan Çınar (Ankara ASKİ Spor)

3.Berati İnaç (Ankara Keçiören Belediyesi)

3.Muhammet Emin Çakır (Ferdi Sporcu)

63 Kilogram

1.Enes Ülkü (Ankara ASKİ Spor)

2.Servet Angı (Kayseri Şeker Spor)

3.Furkan Erken (İstanbul BB)

3.Mete İsa Aydın (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

72 Kilogram

1.Muhammed Ali Göçmen (Ankara ASKİ Spor)

2.İbrahim Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

3.Ramazan Can Aktaş (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)

3.Mesut Söğüt (Ankara ASKİ Spor)

82 Kilogram

1.Yusuf Gölbaşı (İstanbul Bahçelievler)

2.Bünyamin Özcan (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

3.Abdurrahman Çadır (İstanbul BB)

3.Emre Bacaksız (Ankara Keçiören Belediyesi)

130 Kilogram

1.Hüseyin Avni Çil (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

2.Cemal Yusuf Bakır (Ankara ASKİ Spor)

3.Atalay Aydemir (İstanbul Güreş İhtisas Kulübü)

3.Üzeyir Ayberk Bostan (Ankara Keçiören Belediyesi) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlik, Trabzon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Bülent Ersoy’a soyadını, ünlü oyuncu vermiş Bülent Ersoy'a soyadını, ünlü oyuncu vermiş
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş

17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
16:15
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı
UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
15:52
Kadıköy’e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan yanıt
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
14:59
İki ilimizi sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı
İki ilimizi sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:37:27. #7.11#
SON DAKİKA: U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.