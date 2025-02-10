U23 Serbest Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başlıyor - Son Dakika
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U23 Serbest Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başlıyor

U23 Serbest Güreş Şampiyonası Sivas\'ta Başlıyor

U23 Türkiye Güreş Şampiyonası'nın teknik toplantısı Sivas'ta yapıldı, müsabakalar yarın başlıyor.

10.02.2025 22:03
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U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'nın teknik toplantısı, bugün Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı.

11-15 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan U23 Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası'na 33 ilden yaklaşık 500 sporcunun katılacak. Müsabakalar öncesi teknik toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Yakup Topuz, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ufuk Demir, Sivas Spor Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Keskin, Dünya Güreş Birliği Hakem Eğitimi Koordinatörü ve Türkiye Güreş Federasyonu Hakemlerden Sorumlu Başkan Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, Dünya Güreş Birliği Hakem Komisyonu Başkanı ve Müsabaka Başhakemi Levent Şen katıldı.

Şampiyona heyecanı, yarın sabah eleme müsabakalarıyla başlayacak. Güreşseverler, organizasyonu Türkiye Güreş Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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