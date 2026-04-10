Üç Büyüklerin 9 Ayda 5,4 Milyar Lira Zararı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk 9 ayında 5 milyar 375 milyon lira zarara uğradı.

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre 3 kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Yaklaşık 43,4 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 48,8 milyar liraya yaklaştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran 2025 -28 Şubat 2026 arasını kapsayan ilk 9 ayını, 5 milyar 375 milyon liralık zararla kapattı.

Bu zararın şubat ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 103,7 milyon avroya tekabül ediyor. Söz konusu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 95 milyon avro zarar etmiş, sezonu da yaklaşık 190 milyon avroluk zararla noktalamıştı.

En fazla zarar Fenerbahçe'de

Bağımsız denetçilerin yıllık ve 6 aylık raporları uyarınca; şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Fenerbahçe, 2 milyar 581 milyon lirayla (49,8 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor. Fenerbahçe toplamda 13 milyar 711 milyon liralık gelire ulaşsa da 16 milyar 292 milyonluk giderle, gelirinden yüzde 19 daha fazla harcama yaptı.

Galatasaray'ın bu dönemdeki zararı 1 milyar 624 milyon lira (31,3 milyon avro) oldu. Toplamda 17 milyar 947 milyon lira gelire uzanan sarı-kırmızılı kulüp, kazandığının yüzde 9 daha fazlasına tekabül eden 19 milyar 571 milyon liralık gidere engel olamadı.

Beşiktaş ise 11 milyar 741 milyon liralık gelire karşın 12 milyar 911 milyon lira harcadı. Siyah-beyazlı kulüp, gelir kalemini yüzde 10 aştı ve 1 milyar 170 milyon liralık (22,6 milyon avro) zarardan kurtulamadı.

Üç şirketin 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki dönemde gelir gider tablosu şöyle: