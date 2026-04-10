Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üç Büyüklerin 9 Ayda 5,4 Milyar Lira Zararı

10.04.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 2025-26 sezonunun ilk 9 ayında toplam 5,4 milyar lira zarar etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk 9 ayında 5 milyar 375 milyon lira zarara uğradı.

AA muhabirinin, kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre 3 kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Yaklaşık 43,4 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 48,8 milyar liraya yaklaştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran 2025 -28 Şubat 2026 arasını kapsayan ilk 9 ayını, 5 milyar 375 milyon liralık zararla kapattı.

Bu zararın şubat ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 103,7 milyon avroya tekabül ediyor. Söz konusu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 95 milyon avro zarar etmiş, sezonu da yaklaşık 190 milyon avroluk zararla noktalamıştı.

En fazla zarar Fenerbahçe'de

Bağımsız denetçilerin yıllık ve 6 aylık raporları uyarınca; şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Fenerbahçe, 2 milyar 581 milyon lirayla (49,8 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor. Fenerbahçe toplamda 13 milyar 711 milyon liralık gelire ulaşsa da 16 milyar 292 milyonluk giderle, gelirinden yüzde 19 daha fazla harcama yaptı.

Galatasaray'ın bu dönemdeki zararı 1 milyar 624 milyon lira (31,3 milyon avro) oldu. Toplamda 17 milyar 947 milyon lira gelire uzanan sarı-kırmızılı kulüp, kazandığının yüzde 9 daha fazlasına tekabül eden 19 milyar 571 milyon liralık gidere engel olamadı.

Beşiktaş ise 11 milyar 741 milyon liralık gelire karşın 12 milyar 911 milyon lira harcadı. Siyah-beyazlı kulüp, gelir kalemini yüzde 10 aştı ve 1 milyar 170 milyon liralık (22,6 milyon avro) zarardan kurtulamadı.

Üç şirketin 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki dönemde gelir gider tablosu şöyle:

25-26 SEZONU İLK 9 AY

ŞİRKETLER

GELİR (?)

GİDER (?)

KAR/ZARAR (?)

KAR/ZARAR (€)

BEŞİKTAŞ A.Ş.

11.741.646.429

12.911.763.627

-1.170.117.198

-22.593.497

FENERBAHÇE A.Ş.

13.711.171.142

16.292.522.016

-2.581.350.874

-49.842.651

GALATASARAY A.Ş.

17.947.578.712

19.571.642.413

-1.624.063.701

-31.358.635

TOPLAM

43.400.396.283

48.775.928.056

-5.375.531.773

-103.794.782

Üç büyüklerin toplam borcu 71,5 milyar lirayı (1,37 milyar avro) aştı

Şirketlerin 28 Şubat 2026 itibarıyla toplam borçları 71,55 milyar liraya ulaştı.

Galatasaray'ın 25,65 milyar lirayla başı çektiği borç tablosunda, Fenerbahçe'nin 23,9 milyar lira ve Beşiktaş'ın 22 milyar lira borç yükü bulunuyor. Toplamda 71,55 milyar liralık borcun döviz kuruyla karşılığı 1,37 milyar avro.

Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin kasasında ve bankada bulunan "nakit ve nakit benzerleri" varlıkların, toplam yükümlülüklerden çıkarılmasıyla net borca ulaşılmaktadır.

Buna göre Galatasaray'ın 25,61 milyar lira, Fenerbahçe'nin 23,53 milyar lira ve Beşiktaş'ın 21,81 milyar lira ve olmak üzere 3 kulübün toplam 70,99 milyar liralık (1,36 milyar avro) net borcu bulunuyor.

28 ŞUBAT 2026 (milyar ?)

ŞİRKETLER

TOPLAM BORÇ

NET BORÇ

BEŞİKTAŞ

22

21,81

FENERBAHÇE

23,9

23,53

GALATASARAY

25,65

25,61

TOPLAM

71,55

70,95

NOT: Trabzonspor, sezonun 9 aylık finansal durum tablosunu bildirmek için bu ay sonuna dek ek süre aldığı için değerlendirmeye alınmadı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Davutoğlu’ndan Özgür Özel’le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum... Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp’a getirildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
Bursa’da genç kızların saç saça kavgası kamerada Bursa'da genç kızların saç saça kavgası kamerada
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
12:55
Leyla’nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:34
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 14:04:08. #7.12#
SON DAKİKA: Üç Büyüklerin 9 Ayda 5,4 Milyar Lira Zararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.