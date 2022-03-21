Üç haftadır puan kaybetmeyen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı - Son Dakika
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Üç haftadır puan kaybetmeyen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

21.03.2022 09:58
Üç haftadır puan kaybetmeyen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Fraport TAV Antalyaspor, 8 haftadır yenilmediği Spor Toto Süper Lig'de son üç maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, 8 haftadır yenilmediği Spor Toto Süper Lig'de son üç maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Ligin 22. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybederek 23. haftaya 6 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyetle 23 puan toplayarak 17. sırada giren kırmızı-beyazlılar, aynı haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile de golsüz berabere kalan Akdeniz ekibi, 25. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek, 8 maç sonra üç puan kazandı. 26. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışını sürdüren Antalyaspor, 27. haftadaki Adana Demirspor ile yaptığı dış saha mücadelesinden 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 28. haftasında iç sahada Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 29. haftada konk olduğu Medipol Başakşehir'i aynı skorla yendi.

Akdeniz ekibi, 30. hafta mücadelesinde dün konuk ettiği GZT Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek 41 puana ulaştı.

Geride kalan 30 hafta sonunda 11 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, son 8 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 3 beraberlikle puan cetvelinde 10. sıraya yükseldi.

Son 8 lig mücadelesinde kalesinde iki gol görüp, rakip fileleri 11 kez sarsan Akdeniz ekibi, ligin 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Altay'a konuk olacağı mücadeleyi de kazanmak istiyor.

Altay karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmayı planlayan Fraport TAV Antalyaspor, üst üste dördüncü galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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