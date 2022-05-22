Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan milli karateci Avrupa'da zirveyi hedefliyor - Son Dakika
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Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan milli karateci Avrupa'da zirveyi hedefliyor

22.05.2022 11:00

Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladığı karatede üç Türkiye şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki milli sporcu Doğu Taş, Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladığı karatede üç Türkiye şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki milli sporcu Doğu Taş, Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Taş, 5-9 Mayıs'ta Sakarya'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Erkeklerde 57 kiloda birinci olarak milli takım kadrosuna seçilen Taş, Avrupa Şampiyonası'nda gözünü zirveye dikti.

Milli sporcu, Çekya'da 17-19 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Türkiye'ye birincilikle dönmek istiyorum"

Taş, AA muhabirine, karateye ailesinin yönlendirmesiyle 5 yaşında başladığını söyledi.

Siyah kuşağa geçtikten sonra turnuvalara katılmaya başladığını anlatan Taş, "Son şampiyonluğum ile 3 Türkiye şampiyonluğu oldu. Sakarya'daki şampiyona zorluydu orada 18 maça çıktım. Başarılı maçlar çıkarttım ve milli takıma seçildim. 57 kiloda ülkemize temsil edeceğim. Çalışmalarımı yoğun şekilde sürdürüyorum. Prag'da ülkemi en iyi şekilde temsil ederek Türkiye'ye birincilikle dönmek istiyorum." dedi.

Karate antrenörü Derya Destegül de sporcusunun başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını dile getirdi.

Her zaman başarılı sporcular yetiştirmeye gayret ettiklerini anlatan Destegül, şöyle konuştu:

"Doğu bize çok küçük yaşlarda geldi. Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra küçük liglerle müsabakalara başladık. Oralarda dereceler elde ettikten sonra Türkiye şampiyonasına katıldık ve birincilik madalyasını kazandı. Çok zorlu süreçlerden geçti ve bu düzeye geldi. Sakarya'da çok güzel mücadele etti ve Avrupa şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Tüm milli takım ekibimize ve sporcumuza başarılar diliyoruz. Sporcumuzun oradan madalya ile dönmesini canı gönülden istiyoruz."

Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan milli karateci Avrupa'da zirveyi hedefliyor
Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan milli karateci Avrupa'da zirveyi hedefliyor
Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan milli karateci Avrupa'da zirveyi hedefliyor
Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan milli karateci Avrupa'da zirveyi hedefliyor

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Kaynak: AA

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