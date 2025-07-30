Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul\'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek adına önemli bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile tüm şartlarda anlaştı. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperin transferini yaklaşık olarak 10 milyon euroya bitirdi. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Skriniar bugün saat 18.45'de İstanbul'da olacak.

ALİ KOÇ AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Chobani ile düzenlenen imza töreninde Ali Koç, "Transfere gelince, bugün bile bir şey olabilir" diyerek sürprizlere açık kapı bıraktı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.