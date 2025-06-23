Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi - Son Dakika
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Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig\'de yılın sürprizi
23.06.2025 07:17
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Kariyerine Mallorca'da devam eden Vedat Muriqi'nin yeniden Süper Lig'de forma giymesi gündemde. Kosovalı forvetin Türkiye'ye dönüşü için Beşiktaş'ın girişimde bulunacağı öğrenildi. Muriqi'nin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Beşiktaş'ın transfer için girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.

Kariyerini Mallorca'da sürdüren Vedat Muriqi için yeni bir gelişme yaşandı. Kosovalı forvetin yeniden Süper Lig'de forma giyebileceği öne sürüldü. Vedat Muiriqi için Türkiye'deki olası adres belli oldu.

Fenerbahçe'ye 21 milyon euro kazandırarak Avrupa'ya açılan Vedat Muriqi, Mallorca'da 3,5 yılını geride bıraktı. İspanyol ekibinde takımın önemli isimlerinden biri olan deneyimli santrfora yeniden Süper Lig ihtimali doğdu. Vedat Muriqi tam beş sezon sonra Türkiye'ye sürpriz bir kararla dönmeye çok yakın.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş santrfor transferi için kolları sıvadı. Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile yollarını ayırması beklenen siyah beyazlılarda Vedat Muriqi gündeme geldi.

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi

Beşiktaş'ın, ligi iyi bilen ve takım oyununa yatkın olan Vedat Muiriqi için girişimde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Bunun yanı sıra siyah beyazlıların santrfora bir takviye daha yapmayı planladığı aktarıldı.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki futbolcu daha önce verdiği bir röportajda Türkiye'den gelecek teklifleri değerlendirebileceğini söylemişti.

Beşiktaş'ın gelecek günlerde girişimlerini hızlandırması beklenirken transferin 5 milyon euro civarlarında bitebileceği öngörülüyor.

118 MAÇTA 46 GOLE KATKI SAĞLADI

Vedat Muriqi 3,5 sezondur formasını giydiği Mallorca ile toplamda 118 maçta forma giydi. Kosovalı santrfor bu karşılaşmalarda 35 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Vedat Muriqi, Mallorca, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    ne uçak miş ya bir türlü inemedi 9 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Uçagın kuyruk numarası gibi kuyruklu yalan haber. 1 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    senin attığın başlığı … daha teklif yapılmamış .. 1 0 Yanıtla
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