Uçak sonunda İstanbul\'a iniyor! Süper Lig\'e hoş geldin Paul Pogba

Paul Pogba için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Futboldan men cezası biten ve yeni adresi uzun süredir merak konusu olan Fransız yıldız oyuncu Paul Pogba, Süper Lig için İstanbul'a geliyor.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Doping kullanımı nedeniyle futboldan men edilen Paul Pogba, cezasının sona ermesiyle sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Fransız yıldızın Avrupa'dan ve Süper Lig'den talipleri var.

İSTANBUL'A GELİYOR

Aksam'ın haberine göre; sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba, temsilcisiyle birlikte görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelecek. Süper Lig devlerine önerilen yıldız oyuncunun 4 büyüklerden hangisiyle görüşeceği ise merak konusu.