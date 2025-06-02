Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba - Son Dakika
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Spor

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

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Uçak sonunda İstanbul\'a iniyor! Süper Lig\'e hoş geldin Paul Pogba
02.06.2025 08:20
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Uçak sonunda İstanbul\'a iniyor! Süper Lig\'e hoş geldin Paul Pogba
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Futboldan men cezası biten ve yeni adresi merakla beklenen Paul Pogba, Süper Lig için İstanbul'a geliyor. Birçok takımın radarında olan yıldız oyuncunun, temsilcisiyle birlikte görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geleceği belirtildi. Hangi Süper Lig deviyle görüşeceği ise henüz bilinmiyor.

Paul Pogba için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Futboldan men cezası biten ve yeni adresi uzun süredir merak konusu olan Fransız yıldız oyuncu Paul Pogba, Süper Lig için İstanbul'a geliyor.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Doping kullanımı nedeniyle futboldan men edilen Paul Pogba, cezasının sona ermesiyle sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Fransız yıldızın Avrupa'dan ve Süper Lig'den talipleri var.

İSTANBUL'A GELİYOR

Aksam'ın haberine göre; sahalara geri dönmeye hazırlanan Paul Pogba, temsilcisiyle birlikte görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelecek. Süper Lig devlerine önerilen yıldız oyuncunun 4 büyüklerden hangisiyle görüşeceği ise merak konusu.

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Son Dakika Spor Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Abuzer Kadayıf:
    Galatasaray a gelmesin malum doping kullanıyor muş kulübü lekeler hapçı ya ihtiyaç Yok 37 29 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    TRABZONSPOR DEDİLER 30 9 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Balotellinin bir değişik versiyonu Tahammul sınırlarını zorlayan bir karakteri var kulüplerin bunu göz önüne alması gerek yetenek olarak lafım yok 28 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    faydasından çok zararı olur, ürküttüğü kurbağalara değmez 17 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Trabzon da İstanbul’da görüşüyor genelde ünlü isimlerle, ilk intiba önemli sonuçta :)) 12 1 Yanıtla
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