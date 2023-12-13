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Uçan Türk Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet Ali Bedir İsviçre'de kürsü mücadelesi verecek - Son Dakika
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Uçan Türk Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet Ali Bedir İsviçre'de kürsü mücadelesi verecek

Milli kayakçılar Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet Ali Bedir, İsviçre'de düzenlenecek Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Milli takım antrenörleri Nejc Frank ve Samet Karta yönetiminde yarışacak olan sporcular, finallerde madalya için mücadele edecekler.

Uçan Türk Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet Ali Bedir İsviçre\'de kürsü mücadelesi verecek
13.12.2023 - 17:47,
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Kayakla atlama branşında Türkiye'ye ilkleri yaşatan 'Uçan Türk' Fatih Arda İpçioğlu ile Muhammet Ali Bedir, İsviçre'de kürsü mücadelesi verecek.

Milli kayakçılar Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet Ali Bedir, 14-18 Aralık 2023 tarihlerinde İsviçre Engelberg'de düzenlenecek Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek.

Milli takım antrenörleri Nejc Frank ile Samet Karta yönetiminde Ay yıldızlı forma ile yarışacak sporcular, eleme müsabakalarını geçmeleri halinde finallerde madalya için piste çıkacaklar.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Dünya Kupasında yarışacak milli sporculara inancının tam olduğunu belirtti.

Uluslararası alanda yukarı doğru ivme kazandıklarını ve tarihi başarılara tanıklık ettiklerini dile getiren Başkan Oto, "Genç sporcularımıza sonuna kadar güveniyor ve onları destekliyoruz. 2026 Kış Olimpiyatları yolunda önemli bir viraja giriyoruz. Bu organizasyonda da sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Uçan Türk Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammet Ali Bedir İsviçre'de kürsü mücadelesi verecek - Son Dakika
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