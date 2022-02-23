"Uçan Türk" Türkiye'ye yeni ilkler yaşatmak istiyor - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk sporcu olan Fatih Arda İpcioğlu, dünya rekorlarının kırıldığı uçuş rampalarında yeni ilklere imza atma peşinde.

"Uçan Türk" lakaplı İpcioğlu, Finlandiya, Norveç, Almanya ve Slovenya'da düzenlenecek Dünya Kupası ile uçuş rampası yarışmalarına katılacak.

Dünya Kupası yarışmalarında ilk 30 sporcu arasına kalmayı amaçlayan milli sporcu, Türk spor tarihinde ilk defa katılım sağlanacak uçuş rampaları yarışlarında ise 150 metre ve 200 metrenin üzerine çıkmaya çalışacak.

İpcioğlu: "Her ilerleme bizim için bir ilk"

Fatih Arda İpcioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pekin Kış Olimpiyatları öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve bazı problemlerden dolayı kota alma hedeflerinin olmadığını söyledi.

Bunu başarmanın zor olduğunu 2018'deki tecrübelerinden bildiğini anlatan İpcioğlu, "Antrenörümle, 'Yarışmalara devam edeceğiz ve puan alma durumumuzda olimpiyat serüvenine sıkı sıkı sarılacağız.' diye konuştuk. Kıtalararası Kupa yarışmasında puan almayı başardım ve sonrasında hedefimizi olimpiyat kotası olarak belirledik. Kayakla atlamada 65 sporcunun katıldığı olimpiyatlara son bir yıl kala bunu başarmak bizim için zordu ama çok güzel ilerleme kaydettik." diye konuştu.

Milli sporcu, olimpiyatlara katılmanın çok güzel olduğunu anlatarak, şunları dile getirdi:

"Olimpiyatlardaki hedefimiz ilk önce elemeleri geçmekti. İlk 50 sporcu elemeleri geçmeye hak kazanıp, final turu için atlayışına devam ediyor. Bunu iki rampada da başardım. İlk 30'u denemeye çalıştık ama bunun zor olduğunun farkındaydık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve oradan güzel şekilde ayrıldık. Gururluyuz ve mutluyuz. Kayakla atlamada her ilerleme bizim için bir ilk. Çünkü bu sporun öncüsü biziz. Bu sporda çok fazla geçmişimiz yok. Yaklaşık 14-15 yıldır devam eden süreçte iki defa kendi kotamızla olimpiyat, dünya kupası finalleri ve dünya kupası puanları aldık. Bunları başarmak emek ve vakit istiyor."

Kayakla atlamanın Türkiye'de ilgi uyandırdığını anlatan İpçioğlu, çocukların bu spora yönelmeye başladığını ifade etti.

"Madalya görebileceğimizi tüm dünyaya ispatladık"

İpcioğlu, ilkleri yaşayanların bunun hem keyfini sürdüğünü hem de eziyetini çektiğini vurgulayarak, "Kayakla atlamanın dibini de en üstünü de gördüm. Bu benim için tarifi zor bir gurur ve mutluluk. Hele ki genç sporcuların bu branşa ilgi duymaları, kayakla atlamanın böyle ses getirmesi, benim için mükemmel olay. Kayakla atlamada ilerleyebileceğimizi, podyuma çıkabileceğimizi ve madalya görebileceğimizi tüm dünyaya ispatladık. İlerleyen yıllar için artık hedefimizi podyum olarak belirledik." dedi.

Kayakla atlamanın maraton gibi olduğuna işaret eden İpcioğlu, "Olimpiyatlar bittikten sonra kış sezonu mart ayı sonuna kadar devam ediyor. Bu süreçte dünya kupaları ve uçuş rampaları yarışmaları başlıyor. Finlandiya, Norveç, Almanya ve Slovenya'ya gidip, orada takım arkadaşlarımla yarışmalara katılacağız. Dünya kupalarında ilk 30'a girip, puan almayı deneyeceğiz. Uçuş rampalarından ise ilk defa atlayacağız. Hedefimiz 150 metre ve 200 metre üzerine çıkabilmek. Bizim uçuş rampasına çıkabilmemiz bile bir ilk." şeklinde konuştu.

Ay-yıldızlı sporcu, uçuş rampasında yapacağı atlayışa işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uçuş rampaları, olimpiyatlarda gördüğünüz geniş tepe rampasının iki katı büyüklüğünde. Dünya rekorlarının kırıldığı çok özel rampalar. Ben de heyecanlıyım. Çünkü kariyerimdeki en uzun atlayışım geniş tepede 142,5 metre. Uçuş rampasındaki atlayışımla hem geniş tepedeki atlayışımın üzerine çıkacağız hem de Türkiye rekoru kıracağız. Güzel günler bizi bekliyor. Hazır bir şekilde yarışmalara ve kampa gidiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."