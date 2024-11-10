Uçar: 'Bu sonucu hak etmedik' - Son Dakika
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Uçar: 'Bu sonucu hak etmedik'

Uçar: \'Bu sonucu hak etmedik\'

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Göztepe mağlubiyetinin haksız olduğunu ve VAR kararlarını eleştirdi.

10.11.2024 17:12
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Recep Uçar: "Bu sonucu hak etmedik"

Ergin KARATAŞ/ İZMİR, - SÜPER Lig'de Göztepe'ye deplasmanda uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle 2-0 yenilen Konyaspor'da Teknik Direktör Recep Uçar bu skoru hak etmediklerini söyledi. "Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümü, kendisini sevgi, saygı ve minnetle anıp hatırası önünde eğiliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" diyerek sözlerine başlayan Uçar, "Göztepe iyi analiz ettiğimiz, iyi hazırlandığımız, düşündüğümüzün dışında çok fazla şeyin olmadığı bir oyun oldu. İç sahada taraftarıyla coşkulu, baskılı, güçlü oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. Maçın her bölümünü planlamıştık. İlk yarıda 9'uncu dakikada verdiğimiz pozisyon dışında pozisyon vermedik. Maalesef bizim ataklarımız hakem arkadaşımız tarafından kesildi. Biz 70'ten sonraki değişiklikleri kazanmak adına yaptık, en az 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyordum ama futbol hatalar oyunu, 90+5'te yaptığımız bir bireysel hata ve penaltı nedeniyle mağlup olduk. Çok üzgünüz" dedi.

Uçar, "Penaltı pozisyonu ekibimin bana söylediğine göre penaltı ama bizim VAR'dan dönen penaltı pozisyonumuzun neden verilmediğini anlamadım. Tırnaklarımızla kazıyarak bir yere gelmeye çalışıyoruz. Hakem arkadaşlara saha içinde de her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Ferhat Gündoğdu hocamın vicdanlı olduğunu biliyorum. Bariz küçük hatalar ne hikmetse hep benim aleyhime oluyor. Artık şahsi algılamaya başladım. Sevgili Ferhat hocamdan şahsi olarak ricamdır, benim 13 senelik maçlarıma lütfen bir baksınlar. Artık kendi adıma çok yoruldum. Göztepe güzellikleri hak eden bir kulüp onlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

STOILOV: SON DAKİKAYA KADAR BIRAKMADIK

Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı üst üste 5 maçı kazanırken, son 3 galibiyetini uzatma dakikalarında alan Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, son ana kadar 3 puanı kovalamayı bırakmadıklarını dile getirdi. Stoilov karşılaşmanın ardından, "Galibiyette emeği geçen herkesi tebrik etmek istiyorum. Çok zorlu bir maçtı. İlk yarıda gol perdesini açamadık ama takımım son dakikaya kadar galibiyeti kovaladı, bu bizim için çok değerliydi. Konyaspor gibi organize takıma böyle bir galibiyet almak çok değerliydi. Evimizde 1 yıldan fazladır kaybetmiyoruz. Bu çok değerli. Taraftarımızın sıkı desteğinin karşılığını her maçta vermeye, kendi futbol tarzımızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

HABER: Ergin KARATAŞ - KAMERA: Can ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Konyaspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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