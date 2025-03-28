Uçar: 'Taraftara Bayram Hediyesi Verdik' - Son Dakika
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Spor

Uçar: 'Taraftara Bayram Hediyesi Verdik'

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Gaziantep FK'ya karşı kazandıkları maçla taraftara bayram hediyesi verdiklerini belirtti.

28.03.2025 23:50
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- Recep Uçar: "Bayram hediyesi verdiğimiz için mutluyuz"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gaziantep FK'yı mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Konyaspor taraftarına da bugün itibarıyla bir bayram hediyesi verdiğimiz için mutluyuz" dedi.

Konyaspor Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, taraftarlara bayram hediyesi verdiklerini belirterek, "Beşiktaş maçı sonrası, maçın galibiyetinin anlamlı olabilmesi adına, bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Baktığımızda bence çok istediğimiz iyi mücadele ettiğimiz, elimizden geldiğince iyi oynadığımız ve sonunda da hak ederek kazandığımız bir maç. Ondan dolayı bütün Konyaspor taraftarına da bugün itibarıyla bir bayram hediyesi verdiğimiz için de mutluyuz. Onlara armağan ediyoruz. Çünkü çok hak etmişlerdi. Özellikle Beşiktaş maçında ve bundan önceki maçlarda verdikleri destekle, bugün bu mücadeleyi gösteren bütün oyuncularımı, yürekten canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Uçar, salı günü İskenderun ile oynanacak olan Türkiye Kupası maçına taraftarı da davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Uçar: 'Taraftara Bayram Hediyesi Verdik' - Son Dakika

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