Üçevler Spor Salonu\'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe\'yi 35-27 mağlup etti

Üçevler Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe'yi 35-27 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üçevler Spor Salonu'nda Göztepe'yi 35-27 mağlup etti. İlk yarısını 14-12 önde kapattığı karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili olan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe'yi 35-27 yendi.
Üçevler Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 14-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da etkili olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 35-27 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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