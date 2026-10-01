UCI 2027 yol bisikleti takvimini açıkladı, Türkiye sezonu Antalya'da başlıyor - Son Dakika
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UCI 2027 yol bisikleti takvimini açıkladı, Türkiye sezonu Antalya'da başlıyor

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UCI 2027 yol bisikleti takvimini açıkladı, Türkiye sezonu Antalya\'da başlıyor
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UCI, 2027 yol bisikleti yarış takvimini açıkladı. Türkiye'deki UCI programı 13 Şubat'ta Antalya'daki Grand Prix Antalya ile başlayacak, 25 Nisan-2 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından 2-5 Eylül'de Tour of İstanbul ile tamamlanacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2027 yılı yol bisikleti yarış takvimini açıkladı. Türkiye'de sezonun ilk UCI organizasyonu 13 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek Grand Prix Antalya ile başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 25 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2027 yılı yol bisikleti yarış takvimini açıkladı. Türkiye'de sezonun ilk UCI organizasyonu 13 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek Grand Prix Antalya ile başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 25 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ardından Türkiye'deki UCI takvimi, mayıs ve haziran aylarında Grand Prix Kırıkkale, Grand Prix Anadolu ve Tour of Anatolia organizasyonlarıyla devam edecek. 24-27 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Yol Şampiyonası da sezonun önemli organizasyonları arasında yer alacak.

2027 Türkiye bisiklet sezonunun son uluslararası organizasyonu Tour of İstanbul olacak. UCI 2.1 kategorisindeki yarış, 2-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Böylece şubat ayında Antalya'da başlayan Türkiye UCI takvimi, yaklaşık 7 aylık yarış programının ardından İstanbul'da tamamlanacak.

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet TuruTour of İstanbulAntalyaTürkiyeEylülSporSon Dakika

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