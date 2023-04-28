UÇK, Kayserispor'dan Beşiktaş'a olaylı transfer gerçekleştiren Onur Bulut'u haklı buldu

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Beşiktaş ile Kayserispor arasında savaş çıkmasına neden olan Onur Bulut transferiyle ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan karar çıktı. Beşiktaş'ın 1 milyon euro fesih bedelini ödeyip kadrosuna kattığı Onur Bulut transferinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, futbolcuyu haklı buldu.

"ADALET YERİNİ BULDU"

NTV Spor'a konuşan Onur Bulut'un menajeri Cengiz Erten, "Kayserispor başkanı Ali Çamlı, yöneticiler Murat Duman ve Nurettin Açıkalın bize resmen oyun oynadılar, kumpas kurdular. Onur Bulut'un transferinde usülsüz bir durum zaten yoktu. Dava süreci boyunca haklı çıkacağımıza inancımız tamdı. Kayserispor'un açtığı davayı biz kazandık. Adalet yerini buldu" açıklamasını yaptı.