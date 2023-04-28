UÇK, Kayserispor'dan Beşiktaş'a olaylı transfer gerçekleştiren Onur Bulut'u haklı buldu - Son Dakika
Üye Girişi

UÇK, Kayserispor'dan Beşiktaş'a olaylı transfer gerçekleştiren Onur Bulut'u haklı buldu

28.04.2023 17:00

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'la mukavelesini feshedip siyah beyazlılara imza atan futbolcu Onur Bulut'u haklı buldu.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında savaş çıkmasına neden olan Onur Bulut transferiyle ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan karar çıktı. Beşiktaş'ın 1 milyon euro fesih bedelini ödeyip kadrosuna kattığı Onur Bulut transferinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, futbolcuyu haklı buldu.

UÇK, Beşiktaş'tan Kayserispor'a transfer olan Onur Bulut davasında futbolcuyu haklı buldu

"ADALET YERİNİ BULDU"

NTV Spor'a konuşan Onur Bulut'un menajeri Cengiz Erten, "Kayserispor başkanı Ali Çamlı, yöneticiler Murat Duman ve Nurettin Açıkalın bize resmen oyun oynadılar, kumpas kurdular. Onur Bulut'un transferinde usülsüz bir durum zaten yoktu. Dava süreci boyunca haklı çıkacağımıza inancımız tamdı. Kayserispor'un açtığı davayı biz kazandık. Adalet yerini buldu" açıklamasını yaptı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Ali Şansalan hakkında açıklama: Değiştirilmesine muhalefet etmeyeceğiz Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Ali Şansalan hakkında açıklama: Değiştirilmesine muhalefet etmeyeceğiz

Kayserispor, Onur Bulut, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UÇK, Kayserispor'dan Beşiktaş'a olaylı transfer gerçekleştiren Onur Bulut'u haklı buldu - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlandığı törenle açıldı
17:51 Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağlandığı törenle açıldı
17:38 Caulker'dan şaşırtan itiraflar: Oyuncular devre arası sigara içiyordu, Sergen Yalçın yüzüme duman üfledi
17:35 Sivas deplasmanında sarı-lacivertli 6 yıldız yok
17:32 Caulker'dan hayrete düşüren itiraflar: Oyuncular devre arası sigara içiyordu, Sergen Yalçın yüzüme duman üfledi
17:29 Sivas deplasmanında Fenerbahçe'nin 6 yıldızı forma giyemeyecek
17:21 TÜGVA'nın açtığı davada yargılanan Ramazan Aydoğdu hapis cezasına çarptırıldı
17:16 TÜGVA: Vakfımıza ait bilgileri ele geçiren Ramazan Aydoğdu hapis cezasına çarptırılmıştır
16:58 Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam 3 çocuklu kadını öldürdü
16:52 Samsun'da kendisine çarpan kamyona ateş eden adam, arkadaşı olan 3 çocuk annesi kadını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 18:20:45. #1.11#
SON DAKİKA: UÇK, Kayserispor'dan Beşiktaş'a olaylı transfer gerçekleştiren Onur Bulut'u haklı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement