UÇK, Kayserispor'un eski oyuncusuna 7 milyon 940 bin 511 TL ödeme kararı verdi - Son Dakika
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UÇK, Kayserispor'un eski oyuncusuna 7 milyon 940 bin 511 TL ödeme kararı verdi

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UÇK, Kayserispor'un eski oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'a 7 milyon 940 bin 511 TL ödenmesine karar verdi. Kulüp, 10 milyon 361 bin 802 TL'lik talebin 2 milyon 421 bin 291 TL'lik kısmının reddedildiğini açıkladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Metro Holding Kayserispor ile eski oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz arasındaki alacak davasında kararını verdi. UÇK, şu an Beşiktaş forması giyen Kartal Kayra Yılmaz'ın toplam 10 milyon 361 bin 802 TL alacağının 7 milyon 940 bin 511 lirasının genç futbolcuya ödenmesine karar verdi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), eski futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz tarafından kulübümüz aleyhine 6 Nisan 2026 tarihinde açılan alacak davasında kararını vermiştir. Dava, futbolcunun 2025 yılına ait dönemi kapsayan garanti ücret alacakları ile aynı döneme ilişkin maç başı ücretleri ve performans bonuslarını, ayrıca 2023-2024 sezonundaki sözleşmeye dayandırılan vergi alacağı talebini kapsamaktadır. 22 Ekim 2026 tarihli, 2026/233 Esas ve 2026/601 Karar sayılı dosyada, futbolcunun kulübümüzden talep ettiği toplam 10.361.802,50 TL tutarındaki alacak istemi değerlendirilmiştir. Yapılan yargılama sonucunda; 1.921.291,50 TL tutarındaki vergi alacağı talebi tamamen reddedilmiştir. 500.000 TL tutarındaki performans bonusu talebi, sözleşmede öngörülen şartların gerçekleştiğinin ispatlanamaması nedeniyle reddedilmiştir. Sonuç olarak; futbolcunun toplam 10.361.802,50 TL tutarındaki talebinin 2.421.291,50 TL'lik kısmının reddine, 7.940.511,00 TL'lik kısmının ise kabulüne karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
KayserisporEkonomiSporSon Dakika

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