Ücretsiz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ücretsiz Spor Okulları Kayıtları Başladı

09.06.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GSB, 3-18 yaş arası çocuklar için ücretsiz spor okulu kayıtlarını başlattı. Online başvuru mümkün.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nda yaz dönemi kayıtları başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin yaz aylarında hem vakitlerini daha verimli geçirmesi hem de sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, bu yıl da uygulanmaya devam edilecek. Kamplardan 03-18 yaş grubundaki çocuk ve gençler ücretsiz yararlanabilecek.

Okullardaki eğitimlerden yararlanmak isteyenler, Türkiye'nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek başvurulabileceği gibi e-devlet kapısı üzerinden de online başvuru yapabilecek.

Uzman antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerin ardından tüm katılımcılara spor bilgi sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak. GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nda yetenekleriyle ön plana çıkan sporcu çocuklar, spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve okul spor faaliyetlerine yönlendirilecek.

GSB Spor Okullarının temsili açılışı, 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

???????

Spor okullarında ücretsiz eğitim

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futboldan basketbola, yüzmeden tenise, voleyboldan cimnastiğe kadar farklı branşlarda eğitim verildiğini belirterek, ailelere çocuklarını Bakanlık tesislerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini arzuladıklarını ifade eden Bakan Bak, şunları kaydetti:

???????"Bakanlık olarak öncelikli görevimiz, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek. GSB Spor Okullarında eğitim görenlerin en az bir spor dalında uzmanlaşmasını ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacındayız. Bunun yanında engelli bireylerin spora erişimlerini kolaylaştırıp, potansiyeli yüksek engelli bireylerin kulüp sporcusu olmalarını sağlıyoruz. Bu vesileyle ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızı kendilerini geliştirebilecekleri, güvenli ve modern tesislerimize getirsinler. Spor okullarımızda eğitim ücretsiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmalıyız."

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ücretsiz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor 11 kişi hayatını kaybetti ama çocuklar ölüme meydan okuyor
CHP’li Öztrak’tan Özgür Özel’e sert sözler CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü Irmak öğretmenin şüpheli ölümü
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
Sedat Peker’in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi Sedat Peker'in kızları büyük bir tehlike atlattı: Baygın ve mosmor şekilde getirildi
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı

12:11
Özgür Özel’den TBMM önünde Kılıçdaroğlu’na sert sözler
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
12:03
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yağmur Ünal sessizliğini bozdu
11:44
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım’a telefon
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım'a telefon
11:25
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00’te genel merkezde
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde
11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 12:47:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Ücretsiz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.