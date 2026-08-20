Üçülten Karate Dayanışması - Son Dakika
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Üçülten Karate Dayanışması

Üçülten Karate Dayanışması
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Türkiye, Filistin ve Suudi Arabistan karate takımları, İstanbul'da ortak antrenman gerçekleştirdi.

Türkiye, Filistin ve Suudi Arabistan karate milli takımları, İstanbul'da yarın başlayacak Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası öncesinde ortak antrenmanda bir araya geldi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Filistin'deki savaş ve zorlu insani koşullara rağmen spor hayatlarını sürdüren Filistinli karateciler, ülkelerini temsil etmek üzere Türkiye'ye gelerek Türk ve Suudi Arabistanlı sporcularla aynı tatamiyi paylaştı.

Ortak antrenman, Türkiye Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Levent Aydemir ve milli takım antrenörü Okay Arpa yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışmada üç ülkenin sporcuları teknik hazırlıkların yanı sıra tecrübe paylaşımında bulundu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de karate kıyafetini giyerek sporcularla birlikte tatamiye çıktı.

Antrenman boyunca sporcularla yakından ilgilenen Taşdemir, deneyimlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşdemir, ortak antrenmanın yalnızca bir turnuvaya hazırlık olmadığını belirterek, "Karatenin kardeşlik, dayanışma ve mücadele ruhunu birlikte yaşıyoruz. Özellikle çok zor şartların içerisinden gelerek burada bizlerle aynı tatamiyi paylaşan Filistinli kardeşlerimizin mücadelesi çok kıymetli. Bazen tatami yalnızca madalya kazanılan bir yer değildir; hayata tutunmanın, umudu kaybetmemenin ve yeniden ayağa kalkmanın da sembolüdür. Bayraklarımız farklı olabilir ama karate ailesi olarak aynı değerleri taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenmanın ardından Ercüment Taşdemir'e, verdiği desteklerden dolayı Suudi Arabistan Olimpik Komitesi üyesi tarafından plaket takdim edildi.

Organizsyon, 23 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Uluslararası, İstanbul, Filistin, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üçülten Karate Dayanışması - Son Dakika

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