Konya\'da Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası Başladı

Konya'da 1-5 Şubat tarihleri arasında Avrupa Bisiklet Birliği ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Spor Toto ve Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda ilk günün akşam seansı yarışları tamamlandı.

Avrupa'nın en hızlı pist bisikletçileri, izleyicilerin yoğun ilgisi altında mücadele, tempo ve adrenalinin zirveye çıktığı yarışlarda unutulmaz anlar yaşattı. Şampiyona kapsamında tribünleri dolduran seyirciler arasında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen çekilişle bisiklet kazanan 10 talihli belirlendi.

Erkekler eliminasyon finali, sporcuların düşmesi nedeniyle iki kez nötralize edilirken, milli bisikletçi Ramazan Yılmaz mücadeleyi 10. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı formayla piste çıkan Türk sporcular, Konya Olimpik Velodromu'nda izleyenlere milli bir coşku yaşatırken, kadınlar Scratch Yarışında Reyhan Yakışır da Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu oldu.

Avrupa Şampiyonası'nın resmi açılış töreni Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu ve Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa'nın konuşmaları ile başladı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve Dünya Bisiklet Birliği'nin 2026 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın açılışını Konya'da gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Konya Valisi İbrahim Akın, "Avrupa'nın en iyi bisikletçilerini şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Selçuklu'nun kadim başkenti Konya, 680 kilometrelik bisiklet yolu ağıyla Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olarak bisiklet kenti kimliğini güçlendirmektedir. Türkiye'nin ilk ve tek modern velodromu olan Konya Olimpik Velodromu, geçtiğimiz yıl Uluslar Kupası'na başarıyla ev sahipliği yapmış, bu yıl da Avrupa Şampiyonası ile uluslararası spor organizasyonlarındaki öncü rolünü sürdürmektedir. 1-5 Şubat tarihleri arasında 30 ülkeden 315 sporcuyu Konya'da ağırlamak bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Bu organizasyon, ülkemizin spor altyapısını ve Konya'nın bisiklet sporundaki konumunu uluslararası alanda bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Konya, barışın ve kardeşliğin şehri olmasının yanı sıra, son yıllarda yapılan tesisler ve uluslararası organizasyonlarla güçlü bir spor kenti kimliği kazanmıştır. Daha önce uluslararası kupalara ev sahipliği yapan olimpik velodromumuzda bugün Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Bisiklet kültürü, 1923'ten bu yana bu şehrin bir parçasıdır. Türkiye'nin ilk olimpik velodromu, ulaşım altyapısıyla Konya, bisiklet sporunun merkezlerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu önemli organizasyonda yarışan tüm sporculara başarılar diliyor, Konyalıları 5 Şubat'a kadar sürecek şampiyonayı izlemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Başkanı Emin Müftüoğlu da, "Geçtiğimiz yıl Konya'da başarıyla gerçekleştirilen organizasyonların ardından, Avrupa Bisiklet Birliği ile yapılan görüşmelerde Avrupa Şampiyonası hedefi dile getirilmişti. Bugün bu hedefin ilk adımını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyonun Konya'da düzenlenebilmesi, Türkiye'nin ilk olimpik velodromuna sahip olmamız sayesinde mümkün olmuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nı gerçekleştirmekteyiz. Ön hazırlıkları tamamlanan bu organizasyonun, dünya çapında ses getiren ve rekorlara sahne olan bir şampiyona olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

30 ülkeden 300'e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın açılışında Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa, "Konya Olimpik Velodromu yalnızca bir spor tesisi değil; büyümeyi, vizyonu ve küresel ölçekte bisiklet sporuna katkı sunma hedefini simgeleyen önemli bir merkezdir. Daha önce Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan bu tesisin bugün Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapması, Konya'nın uluslararası bisiklet organizasyonlarındaki konumunu açıkça ortaya koymaktadır. Sporun yalnızca bir yarış değil; sosyal, kültürel ve eğitsel gelişim için güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Konya'nın bisiklet kültürü, şehir genelinde uzanan bisiklet yolları ve günlük yaşamda bisiklet kullanımının yaygınlığıyla da kendini göstermektedir. Bu şampiyonanın yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda insan ruhunu, birlikteliği ve Türkiye'nin zengin kültürel mirasını yansıtan bir organizasyon olacağına inanıyorum" diye konuştu.

2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın akşam seansında gerçekleştirilen final yarışlarının ardından ilk madalyalar ve Avrupa şampiyonu formaları sahiplerini buldu. Madalya töreninde ödüller; Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa, Avrupa Bisiklet Birliği Asbaşkanı Raivo Rand, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz tarafından takdim edildi.

1 Şubat-2. Seans Sonuçları:

Kadınlar Scratch Yarışı

Altın: Helene Hesters - Belçika

Gümüş: Aline Seitz - İsviçre

Bronz: Lena Charlotte Reissner: - Almanya

Erkekler Elimination Yarışı

Altın: Aagard Tobias Hansen - Danimarka

Gümüş: Tim Torn Teutenberg - Almanya

Bronz: Jules Hesters - Belçika

Kadınlar Team Sprint

Altın: Almanya

Gümüş: Büyük Britanya

Bronz: Hollanda

Erkekler Team Sprint

Altın: Fransa

Gümüş: Büyük Britanya

Bronz: İtalya

İlk günün ikinci seansında da sporcular hem bireysel hem de takım disiplinlerinde üst düzey performanslarıyla dikkat çekti. Tribünlerdeki heyecan ve rekabet seviyesi gün boyunca artarak devam etti.

UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, ikinci gününde yarışlarla sürecek. Sporcular, farklı disiplinlerde madalya mücadelesi için piste çıkacak. İkinci gün programında; Kadınlar ve Erkekler bireysel pist yarışları, takım ve eleme formatındaki mücadeleler, final ve yarı final seansları yer alacak. - KONYA