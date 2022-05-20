UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İsrail'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan'a 2-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki Haberfeld Stadı'nda oynanan ve Galler Futbol Federasyonundan Tom Owen'ın yönettiği maçta ay-yıldızlı ekibin golünü 43. dakikada Can Yılmaz Uzun attı. Engin Efe Poyraz Yıldırım, 90+5. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Sırbistan'ın golleri ise 17. dakikada Jovan Sljivic ve 52. dakikada Jovan Milosevic'ten geldi.

Gruptaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye, bu sonucun ardından bir üst tura çıkma şansını kaybetti. Milliler, gruptaki son maçında 23 Mayıs Pazartesi günü Belçika ile karşılaşacak.