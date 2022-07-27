BATE Borisov, Konyaspor maçının son antrenmanını yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan BATE Borisov, bu maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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