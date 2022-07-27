BATE Borisov, Konyaspor maçının son antrenmanını yaptı - Son Dakika
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BATE Borisov, Konyaspor maçının son antrenmanını yaptı

27.07.2022 12:09
BATE Borisov, Konyaspor maçının son antrenmanını yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan BATE Borisov, bu maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan BATE Borisov, bu maçın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aleksandr Mikhaylov yönetiminde gerçekleşen antrenman, düz koşuyla başladı. Ardından ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan Belarus temsilcisi, idmanın basına kapalı bölümde ise Konyaspor maçının taktiği üzerinde durdu. - KONYA

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Konyaspor Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor Konyaspor Avrupa'da 14. randevusuna çıkıyor Temsilcilerimiz Avrupa'da tur için sahada Temsilcilerimiz Avrupa'da tur için sahada
Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BATE Borisov, Konyaspor maçının son antrenmanını yaptı - Son Dakika

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