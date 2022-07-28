UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti! - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti!

28.07.2022 23:56
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, Maccabi Netanya'yı, Konyaspor ise BATE Borisov'u yenerek 3'üncü ön eleme turuna gitmeye hak kazandı. Başakşehir, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik ile eşleşirken, Konyaspor'un rakibi ise Liechtenstein ekibi Vaduz oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, Maccabi Netanya'yı, Konyaspor ise BATE Borisov'u geçerek adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı. Temsilcilerimizin, bu turdaki rakipleri de belli oldu.

BAŞAKŞEHİR, İZLANDA EKİBİ İLE EŞLEŞTİ

İzlanda ekibi Breidablik, sahasında 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Buducnost Podgorica'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen adını bir üst tura yazdırarak Başakşehir'in rakibi oldu. Başakşehir, 3'üncü ön eleme turundaki ilk maçını 4 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turuncu-lacivertliler, 11 Ağustos'ta ise rövanş karşılaşmasında rakibini konuk edecek.

KONYASPOR'UN RAKİBİ VADUZ

BATE Borisov'u elemeyi başaran Konyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki rakibi ise Vaduz oldu. Liechtenstein ekibi, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Koper'i konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamlasa da Vaduz, uzatma devrelerinde bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve bir üst tura yükseldi. Konyaspor, 3'üncü eleme turundaki ilk maçında 4 Ağustos'ta rakibine konuk olacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti! - Son Dakika
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