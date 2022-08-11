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Konyaspor-Vaduz maçının ardından

11.08.2022 23:12
Konyaspor-Vaduz maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 4-2 yenerek play-off turuna yükselen Vaduz'da teknik direktör Alessandro Mangiarratti, turu geçtikleri için çok sevinçli olduklarını belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 4-2 yenerek play-off turuna yükselen Vaduz'da teknik direktör Alessandro Mangiarratti, turu geçtikleri için çok sevinçli olduklarını belirtti.

Mangiarratti, MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, planına sadık kaldıklarını ve özverili oyunla galibiyeti elde ettiklerini söyledi.

Konyaspor'un tecrübeli bir takım olduğunu ve mücadelenin dozunun yüksek olduğuna işaret eden Mangiarratti, "Burada galibiyetle turu atladığımız için çok mutluyuz. Oyuncularım da böyle bir maçtan galibiyet elde ettiği için çok sevinçliler." dedi.

Mangiarratti, bir gazetecinin, takımının şehrin sokaklarında antrenman yapmasına ilişkin sorusu üzerine, "Genelde bu tarz antrenmanları yapıyoruz. Oyuncularım hem şehri görüyorlar hem de antrenman yapmış oluyorlar. Sokaklarda koştular, otelde yatmak yerine bu daha iyi oluyor." diye konuştu.

Konya'da iyi karşılandıklarını, büyük bir statta ve atmosferde oynamaktan sevinç duyduklarını söyleyen Mangiarratti, "Taraftarın alkışlamalarından da kıvanç duyduk. Şimdi üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Pazar günü önemli bir maça çıkacağız. Bunun hazırlıklarını başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor-Vaduz maçının ardından - Son Dakika

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