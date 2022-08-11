Medipol Başakşehir-Breidablik maçından notlar

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Leo Duarte, Danijel Aleksic ve Münir'in yerine Ahmed Touba, Berkay Özcan ve Serdar Gürler 'e ilk 11'de şans verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında İzlanda temsilcisi Breidablik'i konuk eden Medipol Başakşehir 'de teknik direktör Emre Belözoğlu , deplasmanda oynanan ilk karşılaşmaya göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Kaynak: AA

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