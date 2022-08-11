Medipol Başakşehir-Breidablik maçından notlar - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Breidablik maçından notlar

11.08.2022 20:57
Medipol Başakşehir-Breidablik maçından notlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında İzlanda temsilcisi Breidablik'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmaya göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında İzlanda temsilcisi Breidablik'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmaya göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Leo Duarte, Danijel Aleksic ve Münir'in yerine Ahmed Touba, Berkay Özcan ve Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi.

Belözoğlu takımını sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Deniz Türüç ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.

Turuncu-lacivertli takımın deplasmanda oynadığı ilk maçta 2 gol atan Danijel Aleksic ise yedekler arasında yer aldı.

Ahmed Touba ilk kez ilk 11'de

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ahmed Touba, turuncu-lacivertli formayla ilk 11'deki ilk maçına çıktı.

Cezayirli oyuncu, Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup ettiği lig maçında son bölümünde oyuna girmiş ve 11 dakika sahada kalmıştı.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Emre Belözoğlu, Başakşehir, İzlanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Breidablik maçından notlar - Son Dakika

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