Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi

13.10.2022 21:52

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.

Başakşehir ile Rigas Skola, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kazandı.

OKAKA DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Deniz Türüç, 45 ve 72. dakikalarda Stefano Okaka kaydetti.

Başakşehir, Rigas Skola'yı 3 golle geçerek Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi

FIORENTINA MAÇI BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Bu sonuçla Başakşehir 4. maçlar sonunda 10 puana yükseldi ve gruptan ilk iki sırada çıkmayı garantiledi. Temsilcimiz, Fiorentina ile oynayacağı bir sonraki maç gruptan lider çıkmak adına büyük önem taşıyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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