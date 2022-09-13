Medipol Başakşehir, Fiorentina maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Fiorentina maçı hazırlıklarına başladı

13.09.2022 13:10
Medipol Başakşehir, Fiorentina maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında 15 Eylül Perşembe günü sahasında İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Rondo çalışmasıyla süren idman orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla Fiorentina müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Fiorentina maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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