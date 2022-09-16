Medipol Başakşehir-Fiorentina maçının ardından - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Fiorentina maçının ardından

16.09.2022 00:32
Medipol Başakşehir-Fiorentina maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano, çok kötü bir maç oynamadıklarını ancak sahadan farklı ayrıldıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Fiorentina'nın teknik direktörü Vincenzo Italiano, çok kötü bir maç oynamadıklarını ancak sahadan farklı ayrıldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Italiano, "Top daha çok bizdeydi. İkinci golü kalecimizin hatasıyla ödül olarak verdik. Böyle giderse gruptan çıkamayacağız gibi gözüküyor. Çok kötü oynamadık ama 3-0'lık mağlubiyet var. Gerçekten kötü durumdayız, bilmiyorum bu durumdan nasıl çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Fiziksel olarak iyi durumda olmalarına karşın kötü goller yediklerinin altını çizen Italiano, şöyle konuştu:

"Fiziksel olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bizim problemimiz mental gibi gözüküyor. Fiziksel olarak yorulmadık, şu an takımda istek ve ruh eksik. Yediğimiz golleri anlayamıyoruz. Başakşehir baskılı değildi, daha çok savaşabilirdik. Topla oynamayı, sonuca gitmeyi daha iyi yapmalıyız. Ruhsuz takımlar kazanmayı istemezler, zorlamazlar. Antrenör olarak her şeyle başa çıkmaya çalışıyorum ama ruh hala oturmadı. Bu maçı 3-0 kaybetmeyebilirdik. Sahada gereksiz hatalar yapmayı bırakabiliriz."

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Fiorentina maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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