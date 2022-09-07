Medipol Başakşehir kafilesi Hearts maçı için İskoçya'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında yarın Hearts takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir, İskoçya'ya geldi.
Turuncu-lacivertli kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Glasgow Uluslararası Havalimanı'na indi. Kafile buradan 1 saatlik otobüs yolculuğunun ardından maçın oynanacağı Edinburgh şehrinde konaklayacağı otele geçti.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün asbaşkanları Mustafa Eröğüt ve Mustafa Saral da kafilede yer aldı.
Medipol Başakşehir'de, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Hearts ile Medipol Başakşehir arasında Tynecastle Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 19.45'te başlayacak.
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