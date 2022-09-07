Hearts-Medipol Başakşehir maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında yarın İskoçya'nın Hearts ekibine konuk olacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Emre Belözoğlu, oyuncularından Stefano Okaka ile maçın oynanacağı Tynecastle Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, Newcastle United forması giydiği dönemde yarınki maçın oynanacağı Edinburgh şehrini sık ziyaret ettiğini ve İskoçya'yı çok sevdiğini anlattı.

Tarihi olan bir takıma karşı mücadele edeceklerini kaydeden Belözoğlu, Hearts takımının saha içinde iyi organize olduğunu, oyun içerisinde farklı sistemler kurabildiğini ancak kendilerinin de iyi hazırlandığını ve iki taraf için de zorlu bir karşılaşma olacağını belirtti.

Belözoğlu, "Hearts'ın güçlü yönlerini sahada kapatmaya çalışacağız. Topa sahip olmamız gereken bir maç. Aynı zamanda maçta baskın olmaya gayret göstereceğiz. Altı zorlu maçı aşarak gruplara kalma başarısı gösterdik. Hedefimiz 3 puan. Saha içindeki savaşımız bu düşünceyle olacak. Biz en iyi performansı göstermeye çalışacağız." diye konuştu.

Belözoğlu, gazetecilerin "Yarın teknik direktör olarak mı sahada bulunacaksınız" sorusunu "Bir hafta önce pro-lisans kursuna başladım. Dolayısıyla sizler önünde açıklama yapma durumuna geldim. Avrupa kupalarındaki ilk basın toplantımda konuşuyorum ve yarınki maçta teknik direktör olarak yer alacağım." şeklinde cevapladı.

Stefano Okaka da, "Avrupa bizler adına her zaman zorlu bir platform. Yaptığımız işte iyi adım atıp, gruplara kaldık. Hocamızın bizlere gösterdiği sistem ve gelişim olağanüstü. Yarınki maça da bu düşünceyle hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Hearts'ta iyi bir taraftar grubuna karşı oynayacaklarını aktaran Okaka, Medipol Başakşehir'de oynadığı süreç içerisinde büyük takımlara ve taraftar gruplarına karşı maç yaptıklarını, takımının bu baskıyı kaldıracak tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.