Medipol Başakşehir-Fiorentina - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Fiorentina

15.09.2022 21:22
Medipol Başakşehir-Fiorentina

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir-Fiorentina maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara,...

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir-Fiorentina maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Münir, Okaka

Fiorentina: Gollini, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Saponara, Cabral

YORUMLAR
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Fiorentina'dan Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim paylaşımı Fiorentina'dan Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim paylaşımı Fiorentina Teknik Direktörü Italiano: İlk bakışta favori Başakşehir Fiorentina Teknik Direktörü Italiano: İlk bakışta favori Başakşehir
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fatih Terim, Başakşehir, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Fiorentina - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-Fiorentina - Son Dakika
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