UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir-Fiorentina maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Aleksic, Münir, Okaka
Fiorentina: Gollini, Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Saponara, Cabral
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