UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 1 Olympiakos: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan Okul Sporları Genç Erkekler Bocce İl Birinciliği müsabakalarında gelenek bozulmadı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Olympiakos karşılaşmasını tribünden takip etti. Bakan Bak, protokol tribünde yerini alarak müsabakayı izledi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 5 minik karatecisi, Gaziantep'te düzenlenecek olan Minikler Türkiye Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılacak.
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