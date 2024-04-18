- UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 1 - Olympiakos: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen Szymanski'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
11. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Szymanski, pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki İrfan Can Kahveci'ye aktardı. Bu oyuncunun yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
30. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından çizgiye inen Szymanski'nin kale önüne aktardığı pasta Szymanski'den önce araya giren Ntoi topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.
34. dakikada sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin çalımlarla ilerleyerek ceza yayının sağ tarafından çektiği şutta kaleci Tzolakis topu çeldi.
Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Mark Borsch
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko
Yedekler: Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Leonardo Bonucci, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Rade Krunic, Zeki Dursun
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Olympiakos: Kostas Tzolakis, Rodinel, Andreas Ntoi, David Carmo, Francisco Ortega, Santiago Hezze, Chiquinho, Kostas Fortounis, Stevan Jovetic, Daniel Podence, Ayoub El Kaabi
Yedekler: Alexandros Paschalakis, Athanasios Papadoupis, Andre Horta, Vicente Iborra, Youssef El-Arabi, Sotiris Alexandropoulos, Quini, Giorgos Masouras, Joao Carvalho, Omar Richards, Isidoros Koutsidis
Teknik Direktör: Jose Luis Mendilibar
Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 11) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Francisco Ortega (Olympiakos)
Son Dakika › Spor › UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 1 - Olympiakos: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe ile oynadıkları zorlu maçta dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarını belirterek, penaltı atışlarına kalmasının futbolcuların becerisine bağlı olduğunu söyledi. Mendilibar ayrıca, Avrupa kupalarında yarı finale kalmanın kendisini şanslı hissettirdiğini ve penaltılara bakmadığını ifade etti.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?