Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag

08.09.2022 21:00
Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Sivas 4 EylülHakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic (Hırvatistan)Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin...

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic (Hırvatistan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, N'jie, Dia Saba, Gradel, James

Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba, Masopust, Sevcik, Holes, Usor, Traore, Jurasek, Olayinka

YORUMLAR
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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Hırvatistan, Slavia Prag, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag - Son Dakika
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