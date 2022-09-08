Demir Grup Sivasspor-Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile Çekya temsilcisi Slavia Prag arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Kaynak: AA

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