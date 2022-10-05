Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

05.10.2022 19:52

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Kosova temsilcisi Ballkani, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Kosova temsilcisi Ballkani, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda teknik direktör Ilir Daja yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan futbolcular, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, 4 Eylül Stadyumu, Sivasspor, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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