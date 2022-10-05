Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan futbolcular, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ballkani, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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